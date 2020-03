Carlo Di Renzo, agente di Tommaso D'Orazio, ha spiegato ai microfoni di Gianluca Di Marzio perché il suo assistito si sia autoescluso dai convocati per la trasferta contro il Chievo:

C'è grande paura per tutto quello che sta succedendo in Italia e nel mondo in questi giorni. Tommaso ha voluto tutelare se stesso e la sua famiglia, è diventato per la prima volta papà nei mesi scorsi: semplicemente non se l’è sentita di mettere a repentaglio la sua salute personale e quella del suo bambino. La scorsa estate ha avuto le difese immunitarie molto basse in seguito a un intervento chirurgico al naso. Ribadisco che non si tratta di nessuna scelta tecnica, D’Orazio non si è mai tirato indietro, ha sempre dato tutto per il Cosenza scendendo in campo anche quando non era al meglio della condizione fisica. La situazione purtroppo in queste ore sta degenerando in tutta Italia e Tommaso, dopo aver valutato attentamente, ha preferito non partecipare a una trasferta in una zona a rischio. Ha famiglia e un bimbo piccolo: è questa l’unica ragione