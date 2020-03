Coronavirus, in Liga le prossime due giornate a porte chiuse

Anche la Liga corre ai ripari per arginare la diffusione del Coronavirus.

di Redazione Fox Sports - 10/03/2020 13:24 | aggiornato 10/03/2020 13:29

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Mentre tutta l'Italia diventa zona rossa e lo sport si ferma almeno fino al 3 aprile, anche in Spagna si iniziano a prendere provvedimenti sempre più stringenti per arginare la diffusione del Coronavirus. Le prossime due giornate di Liga e Segunda Division (turno 28 e 29 per la Liga, 32 e 33 per la Segunda Division) si giocheranno infatti a porte chiuse. L'ufficialità del provvedimento è arrivata dopo la riunione del Consiglio dei Ministri. Una decisione attesa e obbligata vista la situazione che si sta delineando in tutto il mondo e che non poteva che essere presa nell'immediato. Intanto stasera, nel ritorno degli ottavi di Champions League, l'Atalanta affronterà il Valencia in un Mestalla deserto e giovedì si avrà lo stesso scenario al Sanchez Pizjuan dove la Roma se la vedrà col Siviglia nell'andata degli ottavi di Europa League.