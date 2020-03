L'ex terzino della Roma Cicinho, ritiratosi dal calcio da due anni, ha rilasciato un'intervista a Estado de Sao Paulo in cui ha parlato dei suoi problemi di alcolismo:

Sul suo rapporto col calcio:

Sono sempre stato innamorato del calcio. Quando Dio fa un regalo e non sappiamo come gestirlo, è perché c'è qualcosa che non va. Non avevo più piacere di entrare in campo, allenarmi e concentrarmi. Avevo 30 anni e giocavo con la Roma nel 2010. Mia moglie mi ha spinto ad uscirne, mi ha fatto comprendere i miei valori, che avevano Dio al centro di tutto. E da qui è partita la mia trasformazione. Il calcio è stato una fase della mia vita. Ora vivo per mostrare la mia testimonianza e aiutare le persone a non cadere sulla strada in cui sono caduto