Champions League, Aulas: Juventus-Lione a Torino a porte chiuse

Emre Can: "Via dalla Juventus per tornare a essere importante"

Queste le parole del presidente del Lione, che ha confermato il clima di grande incertezza circa il regolare svolgimento delle partite di Champions League . Allo stato attuale il decreto emanato dal Governo non contempla il divieto per le gare internazionali, a differenza di quanto accaduto per i tornei nazionali, che sono stati sospesi almeno fino ad aprile.

Per ora è previsto che la gara si disputi a porte chiuse, ma ogni giorno emergono informazioni differenti. L’Italia ha fermato le partite di campionato, ma mi pare che le gare internazionali non siano contemplate. Pertanto la sfida di ritorno a Torino si giocherà. Sicuramente si giocherà a Torino o, nel peggiore dei casi, erano stati fatti dei piani per giocare a Malta a porte chiuse: siamo nell'indecisione più totale.

