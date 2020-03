Barcellona-Napoli, gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League (1-1 all'andata al San Paolo), si giocherà il 18 marzo in un Camp Nou a porte chiuse: è ufficiale. La decisione è stata presa nella mattinata odierna durante la riunione nel Dipartimento di Salute alla presenza dell'amministratore delegato del club Carscar Grau, degli ufficiali medici della Generalitat e del Segretario Generale dello Sport. Una decisione che era quasi scontata vista l'emergenza che ormai rigurda tutta Europa, Italia in primis. A porte chiuse si giocherà stasera anche l'altra gara di Champions League Valencia-Atalanta e le partite di Europa League Siviglia-Roma (il 12 marzo) e Getafe-Inter (12 marzo). Il Barcellona ha provato fino all'ultimo a permettere l'ingresso almeno agli abbonati ma la situazione di grave emergenza ha fatto sì che si optasse per le porte chiuse a tutti.

