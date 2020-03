Calciomercato Manchester United, Chong rinnova fino al 2022

Tahith Chong sposa ancora il Manchester United. L'ala destra olandese originario di Curaçao, classe 1999, ha prolungato il suo contratto con i Red Devils fino al 2022. L'annuncio è arrivato sui profili social del club inglese che domenica ha battuto 2-0 il Manchester City in Premier League e si è riavvicinato alla zona Champions League.

Così invece il giocatore:

Almeno per il momomento restano quindi a bocca asciutta Juventus e Inter, che nei mesi scorsi avevano provato a più riprese ad avviare i contatti con l'entourage del giocatore.

It’s a dream come true to sign a new contract at @ManUtd. I love playing for this club and I’m excited for the future! Thank you to the manager, my teammates, the staff and my family and friends for all their support and guidance! ❤️ #MUFC pic.twitter.com/xbo36mpasg