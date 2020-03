Il telecronista di DAZN, Stefano Borghi, ha spiegato perché consideri Paulo Dybala il giocatore più forte in Serie A:

Vi dico una cosa forte su Paulo Dybala: secondo me in questo momento è il giocatore numero uno del campionato, il giocatore principale. In un campionato dove c'è Cristiano Ronaldo, dove ci sono Lautaro e Lukaku, dove si sono volendo anche Immobile, Luis Alberto, tanti giocatori che possono concorrere al premio di MVP. Ma perché vi dico che Dybala è il numero uno? In questo senso: se io fossi un bookmaker oggi e dovessi quotare un giocatore della Serie A che vince il Pallone d'Oro nel prossimo futuro allora la quota più bassa la darei a Paulo Dybala, per età, per le prospettive ma anche per il cambio che ci ha mostrato, che ci ha fatto vedere in questa stagione. Dybala è maturato, ha accettato questa situazione, senza mai fare polemiche, e ha sempre reso. Gioca titolare e va forte, entra dalla panchina e decide le partite. Dybala funziona sempre, con qualsiasi panno gli venga messo addosso. E questa maturità si riflette anche nel miglioramento, nell'affinamento che ha mostrato nel suo meraviglioso calcio, perché poi Dybala ha un football bellissimo, un football del quale non puoi non sentirti conquistato. Prendete anche il gol, uno dei più bei gol del campionato, che ha segnato contro l'Inter: stop, corsa con dribbling, e definizione. Due di questi momenti, il primo e l'ultimo, definiscono il gioco attuale di Dybala, definiscono la sua figura: lo stop, con questa grazia sfacciata, il pallone messo giù con una naturalezza sublime, d'esterno, verso l'interno del campo, poi l'uno-due, il dribbling e infine la zampata, non di destro, come contro il Milan, ma d'esterno, sinistro, un'arroganza artistica ma anche la cosa più utile possibile, ti permette di guadagnare un tempo, di evitare un tocco, di esporti a un rischio in meno, di fare un gol ancora più bello. Per questo, per tutti questi progressi che continuiamo a vedere con grande continuità in un Dybala meravigliosamente estetico ma anche estremamente utile, calato nella partita sempre e comunque anche sul piano agonistico io vi dico che guardando all'orizzonte Dybala è davvero il giocatore numero uno di questa Serie A