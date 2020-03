Nel Consiglio Federale straordinario convocato per martedì sarà proposto lo stop del campionato fino al 3 aprile. Lotito guida il partito dei contrari.

di Redazione Fox Sports - 09/03/2020 09:44 | aggiornato 09/03/2020 09:49

Nel Consiglio Federale straordinario convocato per domani verrà proposta la sospensione della Serie A fino al 3 aprile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport all'indomani di una folle domenica di calcio iniziata con il ritardo di Parma-SPAL a causa delle parole del Ministro Spadafora e della minaccia di sciopero dell'AIC.

Senza dimenticare il botta e risposta a distanza tra tra Sky e Spadafora, con quest'ultimo che ha accusato la piattaforma satellitare di essersi rifiutata di trasmettere in chiaro le partite e ha subito ricevuto risposta tramite un comunicato.

Come riportato da La Repubblica, la Lega Serie A ha dubbi su come agire perché teme di essere portata in tribunale dalle TV e vuole quindi che sia il Governo a imporsi con un altro Decreto. Ma non solo la Serie A: potrebbero essere fermate anche Serie B e Serie C.

Chi si opporrà alla sospensione dei campionati sarà sicuramente il presidente della Lazio Claudio Lotito che rappresenterà diversi club di A. E intanto la Uefa non pensa minimamente di fermare Champions ed Europa League, anzi. Le competizioni europee ad oggi andranno avanti come nulla fosse.