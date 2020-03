DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il giocatore del Sassuolo Jeremie Boga si è raccontato ai microfoni di DAZN parlando, tra le tante cose, del gol fatto a Buffon col cucchiaio all'Allianz Stadium:

Il mio primo pensiero, dopo aver fatto l'uno-due con Ciccio (Caputo, ndr), è stato quello di tirare forte alla sua destra. Poi non so cosa sia successo di preciso nella mia testa, ma ho cambiato idea all'ultimo momento e ho deciso di fare il cucchiaio. Ma io non guardo chi ho davanti, anche se è il portiere più forte del mondo. Se ho la possibilità di fare una giocata di questo tipo, ci provo. Cristiano Ronaldo? Ho cercato di superarlo con lo scavetto, ma la palla non si è alzata troppo. In ogni caso sono riuscito a saltarlo, ma diciamo che il numero sarebbe potuto venire meglio (ride, ndr)