Milan, non si placa il caos: Boban porterà Gazidis in tribunale

Una secca smentita che si scontra però con la realtà. Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha davvero chiuso con l'ex allenatore del Lipsia, attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull. Arriverà nella prossima stagione quando il club rossonerò vivrà l'ennesima rivoluzione degli ultimi anni. Il tedesco potrebbe ricoprire il doppio ruolo di direttore sportivo e allenatore, una figura inedita in Italia.

"A dicembre hanno chiuso con Rangnick. Posso augurargli tutto il bene possibile, ma me lo devono dire, merito di essere informato dell’iniziativa". Queste le parole di Zvonimir Boban, ormai ex Chief Executive Officer del Milan. Dichiarazioni a cui ha replicato lo stesso Rangnick tramite Sport1:

