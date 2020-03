Marcello Lippi, ex allenatore di Juventus e Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io su Radio1:

A proposito della lotta Scudetto, Lippi ha dichiarato:

La Lazio è in corsa, ha dimostrato per 2/3 di campionato sotto l'aspetto fisico e della qualità che deve pensarci. Ma anche l'Inter deve pensarci, perché vincendo la gara di recupero con la Sampdoria tornerebbe e a-6 e ci sarebbe ancora lo scontro diretto Juve-Lazio. Conte ha ammesso che c'è differenza con la Juventus , che l'Inter è in costruzione, ma sicuramente ha fatto anche lei un buon campionato.

Riguardo la delicata situazione italiana poi, questo il suo pensiero:

C'è sempre grande confusione, ognuno pensa ai propri interessi. C'è chi è deputato a governare. C'è un Governo che deve fare delle leggi che gli altri devono rispettare. Io cosa avrei fatto? Non bisogna chiederlo agli allenatori, perché alcuni dicono che non si possono negare 2 ore di svago a chi sta soffrendo e altri che la pensano in modo diverso. Il mio parere personale non conta, ci sono delle persone che devono decidere. Se fermiamo il campionato allora i giocatori non dovrebbero neanche allenarsi. Perché se si allenano, tanto vale che si giochi. Ieri ho visto giocare con determinazione, entusiasmo e voglia. Come si fa a dire che non ci si deve abbracciare dopo un gol, vuol dire che non si conosce lo sport.