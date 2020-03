Al termine di Juventus-Inter, recupero della 26esima giornata di Serie A, ha parlato così a Sky Sport Paolo Di Canio criticando duramente la prestazione di Romelu Lukaku:

Per me non è una sorpresa veder segnare Lukaku contro le piccole, contro squadre in cui la sua fisicità e il suo carattere lo portano a sentirsi superiore. Invece in partite come queste con la Juve non mi sorprende che non sia pervenuto. Per me non è una sorpresa, l'ho visto in 7 anni di Premier League