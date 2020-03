Mille partite ufficiali. Questo lo straordinario traguardo raggiunto da Cristiano Ronaldo in occasione di Juventus-Inter, match valido per il recupero della 26ª giornata di Serie A che ha visto i bianconeri imporsi 2-0 (reti di Ramsey e Dybala) in un Allianz Stadium deserto a causa dell'emergena Coronavirus. Lo stesso fuoriclasse portoghese ha voluto celebrare così sui social le mille presenze raggiunte da professionista:

In questa stagione il classe 1985, 35 anni, ha collezionato 32 presenze, 25 gol e 3 assist.

So proud to reach 1000 official games in my career with a very important victory that put us on the top of the table again!💪🏽

Thank you to all my teammates, coaches, my family & friends and to my fans that helped me to reach this great achievement. pic.twitter.com/mLsLC8R3o8