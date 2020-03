L'Inter compie 112 anni: ecco la maglia limited edition

In occasione dei festeggiamenti per i 112 anni di storia,

di Redazione Fox Sports - 09/03/2020 17:14 | aggiornato 09/03/2020 17:22

L'Inter festeggia il compleanno: 112 anni e 39 trofei fa, nasceva infatti il club nerazzurro. Una ricorrenza che è stata in parte rovinata dalla sconfitta subita in casa della Juventua nel recupero della 26ª giornata di Serie A, ma non per questo i tifosi interisti hanno meno voglia di celebrare la loro storia. Per l'occasione la società ha messo in vendita delle maglie celebrative a edizione limitata al costo - tutt'altro che accessibile - di 500 euro: sono disponibili 112 maglie Home Authentic con la patch Serie A, un ricamo in oro posizionato tra i loghi Nike e Inter riportante la numerazione 1/112 e la firma di mister Antonio Conte in oro. La divisa potrà essere custodita in una teca in legno e plexiglas realizzata ad hoc con incisioni dedicate sui materiali che riportano la numerazione da 1 a 112.

Maglia Inter 112 anni