Gasperini: "Non dobbiamo farci sorprendere, lavoro non è finito"

Certo, un risultato come quello dell'andata aumenta la nostra fiducia. Ma dobbiamo segnare, rimanere concentrati e difendere bene, non voglio sorprese. Il risultato dell'andata? È un fattore psicologico su cui stiamo lavorando, perché sembra che ci sentiamo a nostro agio e pensiamo che il lavoro sia finito quando ancora non lo è. I ragazzi sono stati fantastici all'andata, ma non festeggerò nulla sino alla fine della partita.

Una buona base di partenza, ma i nerazzurri sono consapevoli che gli avversari si appelleranno ad ogni energia (fisica e mentale) per ribaltare i pronostici della vigilia, come spiegato dall'allenatore dei nerazzurri al sito dell'Uefa:

Per gli ottavi di ritorno di Champions League, l' Atalanta Gian Piero Gasperini scenderà in campo al Mestalla forte del 4-1 dell'andata rifilato al Valencia.

