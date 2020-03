Emergenza Coronavirus, PSG-Borussia Dortmund a porte chiuse

La comunicazione è arrivata dopo che il Ministro della Salute francese Olivier Véran ha annunciato il divieto di riunioni e di eventi con oltre 1000 persone.

di Redazione Fox Sports - 09/03/2020 12:27 | aggiornato 09/03/2020 12:32

Il ritorno degli ottavi di Champions League PSG-Borussia Dortmund (2-1 per i tedesci all'andata), in programma mercoledì 11 marzo alle ore 21 al Parco dei Principi, si giocherà a porte chiuse: è ufficiale. La decisione è arrivata nella mattinata odierna dopo che ieri sera il Ministro della Salute francese Olivier Véran ha annunciato il divieto di riunioni e di eventi con oltre 1000 persone.

Si giocherà sicuramente senza pubblico anche Atalanta-Valencia in programma domani sera al Mestalla, mentre non arrivano indicazioni in questa direzione per Lipsia-Tottenham (martedì 10 marzo) e Liverpool-Atletico Madrid (mercoledì 11 marzo).

Per quanto riguarda Barcellona-Napoli, in programma mercoledì 18 marzo, il quotidiano Marca scrive che le autorità catalane stanno spingendo per impedire l'accesso del pubblico al Camp Nou. "Al momento è un'ipotesi, non è stato ancora deciso nulla, prima dobbiamo parlare con il Barcellona. Per questo ci incontreremo tra oggi e domani", queste le parole di Gerard Figueras, segretario generale dello sport della Generalitat, intervenuto a Catalunya Radio.