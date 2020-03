Tutta Italia diventa zona protetta a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo ha appena annunciato il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che sta per firmare un nuovo DPCM con misure ancora più stringenti. Si ferma anche tutto lo sport almeno fino al 3 aprile (così come scuole e università): il campionato di Serie A è quindi ufficialmente sospeso. Di seguiro le parole del Premier Conte:

Per quanto riguarda le ragioni sportive, non c'è ragione per cui proseguano. Dispiace dirlo, ma tutti, anche i tifosi, devono prenderne atto. Il campionato di calcio di Serie A e gli eventi sportivi in generale sono sospesi. Non consentiremo che possano essere usate le palestre per le attività sportive. Queste misure entrano in vigore domattina, l’iter di formazione è regolare, abbiamo sentito anche i presidenti di regione in videoconferenza alla Protezione Civile, tutti hanno condiviso l’estensione di un unico regime di disciplina