Il CONI ha deciso di fermare lo sport in Italia almeno fino al 3 aprile. Questo quanto emerso dalla riunione andata in scena a Roma al Foro Italico e indetta dal presidente del CONI Giovanni Malagò a cui hanno partecipato i rappresentanti delle Federazioni degli Sport di Squadra, unitamente al Segretario Generale Carlo Mornati. Malagò e i presidenti federali riuniti dalle ore 15 hanno "sospeso tutte le attività sportive a ogni livello" e hanno chiesto "al Governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità". A Malagò il compito di informare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. A questo punto sembra solo questione di ore prima che arrivi l'ufficialità della sospensione della Serie A.

