Una risposta scocciata che ha trasmesso in pieno lo stato d'animo dei giocatori, preoccupati dal Coronavirus ma al contempo molto attenti a rispettare le linee guida fornite dalle autorità e dal club. L' Atalanta domani affronterà a porte chiuse il Valencia nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo il 4-1 dell'andata. Una trasferta blindata, nessuno in queste ore può avvicinarsi ai giocatori e ai membri dello staff, che resteranno chiusi in isolamento hotel.

Il "Papu" Gomez non le ha mandate a dire ai giornalisti spagnoli che hanno cercato di intervistarlo al momento del suo arrivo a Valencia. I media, colpevoli di non preoccuparsi delle raccomandazioni sul Coronavirus e sulle distanze di sicurezza, né tanto meno considerando l'annullamento dell'attività stampa dell' Atalanta :

