Il club biancoceleste pronto ad annunciare i rinnovi di due pedine fondamentali.

di Redazione Fox Sports - 09/03/2020 16:15 | aggiornato 09/03/2020 16:19

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La Lazio lavora ai rinnovi di due pedine fondamentali: Luis Alberto e Marco Parolo. Il primo, che ha un contratto in scadenza a giugno 2022, sta vivendo la miglior stagione della sua carriera (ad oggi lo spagnolo ha messo insieme 5 gol e 14 assist, risultando quasi sempre uno dei migliori in campo); il secondo, nonostante l'età che avanza (ha compiuto 35 anni lo scorso gennaio), continua a rivelarsi utile alla causa ogni qualvolta Simone Inzaghi lo manda in campo. Il centrocampista ex Cesena, che è in scadenza a giugno, dovrebbe prolungare per un'altra stagione, mentre l'ex Liverpool sta per firmare fino al 2025 con un ricco adeguamento. In seguito sono attesi anche i rinnovi di Danilo Cataldi e soprattutto mister Simone Inzaghi, in scadenza nel 2021.