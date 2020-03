Lo sottolinea la stampa argentina, spiegando che nel Boca Juniors che ha vinto all'ultima giornata di campionato il suo 34esimo titolo, l'ex capitano della Roma, andato via a gennaio, ha messo insieme in campionato 5 presenze (fra le quali una al Monumental contro il River Plate) e un totale di 345 minuti in campo:

Grazie alla conquista del titolo di campione d'Argentina da parte del Boca Juniors, anche l'ex capitano giallorosso Daniele De Rossi potrà dire di aver vinto uno scudetto in carriera, impresa che durante la sua lunga militanza nella Roma non gli era riuscita.

