L'ultimo PPV prima di WrestleMania 36 nel Wells Fargo Center di Philadelphia (PA).

di Marco Ercole - 08/03/2020 20:41 | aggiornato 08/03/2020 22:24

Tutto pronto dal Wells Fargo Center di Philadelphia (Pennsylvania) per Elimination Chamber 2020, cioè l'ultimo PPV della WWE prima di WrestleMania 36.

Un evento che prende il nome dal match all'interno della gabbia circolare di 16 tonnellate che ospiterà in questa occasione ben due incontri, quello che metterà in palio i titoli di coppia di SmackDown e quello che invece consentirà di avere un posto nello Showcase of the Immortals per affrontare la campionessa dello show blu, Becky Lynch.

WWE Elimination Chamber 2020, tutti i risultati

Ma Elimination Chamber 2020 non sarà certamente solo questi due incontri, ce ne saranno molti altri, che vi racconteremo come sempre in diretta scritta qui su FOXSports.it, con tanto materiale ufficiale della WWE - foto e highlights - ad arricchire il tutto.

Il racconto inizierà con il Kickoff, che potrete vedere gratuitamente qui di seguito a partire dalle 23. Nel caso in cui voleste seguire l'evento con "Watch Along", attraverso il commento delle Superstars WWE (tra cui Drew Gulak, Mandy Rose e Tyson Kidd), potete vederlo sempre gratuitamente qui sotto a partire da mezzanotte.

Live WWE Elimination Chamber Watch Along

Qui, a partire da mezzanotte, potrai unirti al cast di The Bump della WWE e varie Superstars, tra cui Drew Gulak, Mandy Rose e Tyson Kidd, mentre guardano Elimination Chamber 2020 in diretta sul WWE Network.

Kickoff

Prima dell'inizio ufficiale del ppv Elimination Chamber 2020, qui potrai vedere il Kickoff con tutte le ultime notizie, le analisi dei match e le emozioni di alcuni incontri.