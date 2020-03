Non si placa la polemica sul mancato stop al campionato di Serie A e che vede coinvolta la Lega, l'Assocalciatori, i vertici televisivi e il ministro dello sport Spadafora che ha parlato con toni polemici a 90° Minuto sulla Rai.

Il presidente della Lega mi sembra fuori dal mondo, non capisce la situazione dell'Italia: cosa aspettiamo a fermare il campionato, il primo caso di Coronavirus? Nessuno in Lega vuole assumersi la responsabilità di bloccare tutto per interessi economici: il calcio si sente immune dalle regole e dai sacrifici che stiamo facendo nel paese, spero che Malagò e Gravina prendano in mano la situazione. Ho provato a lungo a evitare lo stop al campionato ma la situazione si evolve e non si può escludere. Le partite in chiaro? Ho cercato di mettere tutti intorno a un tavolo ma si parlava solo di quanti soldi si sarebbero persi, è gravissimo che non si sia trovato un accordo per via del denaro, metterò mano alla Legge Melandri.