L'emittente, apprende l'Ansa, avrebbe dato la disponibilità a mostrare le partite in chiaro.

di Redazione Fox Sports - 08/03/2020 14:31 | aggiornato 08/03/2020 14:37

La Serie A è in preda al caos. In preda alla disorganizzazione, estrema, al delirio di voler fermare tutto a un metro - letteralmente - dall'uscita dal tunnel di Parma e Spal. Dinnanzi a scene come quelle del Tardini, già ingiallito dall'assenza dei tifosi parmensi, si resta contagiati solo che dall'indecisione: ridere o piangere. Anche se di certo non ride Sky.

La nota emittente televisiva non ha mandato giù le parole del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. Che, con la sua nota spedita alla FIGC, non solo sospendeva il giudizio su Parma-Spal e il resto della giornata di campionato, ma attaccava senza mezzi termini anche la stessa pay tv. Rea, secondo il ministro, di non aver assecondato la volontà di tutti di trasmettere la Serie A in chiaro su TV8.

La risposta di Sky a Spadafora

Sky ha chiarito la propria posizione in merito con una nota spedita all'Ansa: