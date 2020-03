Si valuta sospensione del campionato di Serie A a seguito della nota del ministro Spadafora. Martedì in FIGC andrà in scena un consiglio straordinario.

di Redazione Fox Sports - 08/03/2020 12:30 | aggiornato 08/03/2020 14:11

Ha davvero dell'incredibile quello che è accaduto a Parma. Con le squadre nel tunnel, pronte per entrare in campo, queste sono state invitate a tornare negli spogliatoi. Una decisione dovuta alla nota inviata dal ministro Spadafora negli ultimi minuti, in cui ha richiesto di valutare la sospensione del campionato di Serie A.

Arbitri e squadre si sono presi 30 minuti di tempo per decidere cosa fare. Una situazione al limite del paradossale, per una scelta che ancora una volta sarà presa in extremis nel nostro campionato.

Parma-Spal, la Serie A in bilico

L'arbitro Pairetto è stato contatto dalla Figc per far ritornare le squadre negli spogliatoi. Nei prossimi 30 minuti sarà deciso il futuro del campionato, la Figc, la Lega Serie A e il Governo decideranno cosa sia meglio fare per le prossime gare. I contatti sono in corso, la decisione almeno stavolta dovrebbe essere definitiva, sia in un senso (andando avanti a porte chiuse) sia nell'altro (sospendendo il torneo).

L'unica informazione era che Parma-Spal fosse stata posticipata alle 13, ma si trattava solo di una comunicazione provvisoria e infatti alle 13 sono stati richiesti altri 15 minuti di tempo per arrivare a una decisione. E alle 13.06 arrivano le prime indiscrezioni di questa situazione grottesca: si dovrebbe giocare. E il calcio d'inizio dovrebbe essere alle 13.45. Intanto le squadre tornano in campo per il riscaldamento.

La Serie A gioca? Forse...

Parma-Spal si gioca: con lei, in teoria, tutte le altre partite di giornata. Il dubbio a questo punto è lecito. Non solo per il tragicomico andazzo di questa domenica, che non ammette certezze, ma anche per il ruolo che potrebbe svolgere Damiano Tommasi. Come riportato da gazzetta.it, infatti, ora la posizione dei calciatori si è inasprita. Irritati dagli eventi, i giocatori di Serie A potrebbero anche scioperare sotto indicazione del presidente dell'Aic. Intanto la FIGC, nella figura del suo presidente Gabriele Gravina, ha indetto un consiglio straordinario nella giornata di martedì. Lo rende noto LaPresse: