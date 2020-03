Il gallese, opaco nel primo tempo, fulmina Handanovic come fosse un centravanti navigato. Poi entra l'argentino: azione spettacolare, dribbling e sinistro all'angolino.

di Carlo Roscito - 08/03/2020 22:42 | aggiornato 08/03/2020 22:46

Super Joya bianconera! Entra dalla panchina e la chiude, Paulo Dybala. L'attaccante raddoppia e fa scorrere i titoli di coda su Juventus-Inter, una delle partite più lunghe della storia tra un rinvio e l'altro. Sfida equilibrata fino all'intervallo, chiuso sullo 0-0. Poi ecco l'episodio decisivo: Matuidi sfugge al controllo di Vecino, sul suo cross Ramsey è il più lesto e batte Handanovic.

Gara in discesa per la squadra di Sarri, soprattutto perché poco dopo sgancia Dybala: l'argentino è ispirato e realizza il 2-0 con una prodezza dopo aver saltato nello stretto Young. Finisce così, con l'Inter che non riesce nemmeno ad accorciare le distanze.

Un risultato che allunga invece il distacco in classifica: la Juve sale a quota 63, +9 sui nerazzurri (che però deve recuperare il match con la Samp). In mezzo la Lazio, scavalcata di 1 punto da Cristiano Ronaldo e compagni. La Serie A torna nelle mani dei campioni d'Italia: una "super Joya", seppur provvisoria, in attesa degli sviluppi di un campionato condizionato dall'emergenza Coronavirus.

Serie A, le pagelle di Juventus-Inter

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6,5; Cuadrado 6,5, De Ligt 6,5, Bonucci 7, A. Sandro 6 (78' De Sciglio 5,5); Ramsey 7, Bentancur 6, Matuidi 6,5; Douglas Costa 5 (59' Dybala 7,5), Higuain 6 (80' Bernardeschi sv), Ronaldo 6,5. All.: Sarri 6,5.

INTER (3-5-2): Handanovic 6,5; Skriniar 5,5, de Vrij 5,5, Bastoni 5,5; Candreva 6 (74' Gagliardini 6), Vecino 5, Brozovic 6, Barella 5,5 (59' Eriksen 5,5), Young 5,5; Lautaro 5,5, Lukaku 5 (77' Sanchez 6). All.: Conte 5.

I migliori

Dybala 7,5

Il controllo, lo scambio, il dribbling secco, l'esterno sinistro per prendere Handanovic in controtempo: super gol, una super Joya per tutti i tifosi bianconeri davanti alla tv. Ci mette un attimo per lasciare la propria firma d'autore: impatto devastante, quanta qualità in pochi minuti. In una sola azione...

Ramsey 7

Sembrava fuori dal gioco e dalle occasioni pericolose, sembrava. Poi è rapidissimo di destro, infila in porta uno dei palloni più pesanti della Serie A: sfrutta la discesa di Matuidi, si fa trovare pronto sul rimpallo, fionda in porta la conclusione in un attimo, quasi fosse un centravanti navigato.

Bonucci 7

Imposta e chiude, una gara alla Bonucci. Tiene a bada Lukaku, deve utilizzare l'ottavo senso per frenarlo: il senso tattico. Prestazione e carisma da capitano, guida i compagni nello scenario spettrale dello Stadium vuoto.

I peggiori

Vecino 5

Certe distrazioni, in partite del genere, non sono permesse. Un pisolino di pochi secondi, eppure determinanti: si lascia scappare Matuidi alle spalle, l'inserimento del francese causa il vantaggio bianconero.

Lukaku 5

Nella morsa di Bonucci e De Ligt: ci si aspettava sicuramente di più in una sfida così importante per la stagione nerazzurra. Primo tempo insufficiente, ripresa ancora peggio: neanche una chance, sparisce dal campo quando invece i compagni avrebbero bisogno di un appoggio sicuro lì davanti. Conte, insoddisfatto, lo sostituisce con Sanchez: è il segnale della sua prestazione

Douglas Costa 5,5

Esce con la Juve già in vantaggio, ma non è che abbia così tanti meriti nel risultato positivo al momento della sostituzione. Si accende poco e niente, giusto qualche iniziativa nel primo tempo senza però riuscire a incidere con i suoi spunti.