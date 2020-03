Conte ritrova il suo portiere dopo l'infortunio al mignolo, nei bianconeri De Ligt gioca nonostante il recupero di Chiellini.

di Redazione Fox Sports - 08/03/2020 19:36 | aggiornato 08/03/2020 19:41

Il 26esimo turno del campionato di Serie A vede probabilmente la più surreale fra le sfide contro Juventus e Inter, in un Allianz Stadium a porte chiuse per l'allerta Coronavirus e per un campionato che potrebbe fermarsi a metà settimana. Ma i due allenatori hanno fatto le scelte per quello che è comunque uno scontro diretto oltre che una classica del nostro calcio.

Sarri conferma il tridente composto da Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo regolarmente in campo nonostante le vicissitudini della settimana col malore della madre Dolores. Buone notizie da Chiellini che è rientrato in gruppo ma andrà comunque in panchina, De Ligt sarà quindi il partner difensivo di Bonucci con Cuadrado e Alex Sandro ai lati. Matuidi completa il centrocampo insieme a Ramseye Bentancur.

Nei nerazzurri rientra Samir Handanovic in porta dopo la lunga assenza dovuta al problema al mignolo, mentre la coppia d'attacco sarà ovviamente composta da Lukaku e Lautaro Martinez. Confermato il centrocampo composto da Vecino, Brozovic e Barella, Bastoni vince il ballottaggio con Godin.

Ronaldo parte titolare nella Juventus insieme a Douglas Costa e Higuain

Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Inter

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku.