I campionati devono essere fermati, il segnale da parte delle istituzioni è pessimo perché è pericoloso viaggiare nelle zone rosse e giocare a calcio. Oggi le squadre sono in campo per dovere nei confronti di chi non ha deciso: martedì nel consiglio federale ci aspettiamo la sospensione finché non si potrà tornare a giocare.

Ipotesi ampiamente appoggiata dall'Assocalciatori (specialmente dal vertice Damiano Tommasi) che ha rilasciato un comunicato sul sito ufficiale in cui chiede ufficialmente di non giocare più né la Serie A né gli altri campionati.

La Serie A gioca fra domenica e lunedì ma queste partite potrebbero essere le ultime della stagione in corso: martedì si terrà infatti un consiglio federale straordinario in cui si discuterà la sospensione del campionato.

