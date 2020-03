Dalla Spagna spiegano che il serbo, in uscita dal Real Madrid, sarebbe finito nel mirino degli azzurri.

di Redazione Fox Sports - 08/03/2020 08:56 | aggiornato 08/03/2020 09:03

Due gol in ventiquattro partite. Non proprio quello che ci si aspettava da Luka Jovic, attaccante serbo che tanto aveva impressionato l'anno scorso tra le fila dell'Eintracht. Certo, Madrid non è Francoforte. E Zidane gli ha concesso poco più di qualche scampolo di partita. Però la delusione reciproca è tanta: la voglia di separarsi, a mali estremi, pure. Una situazione nella quale potrebbe inserirsi il Napoli.

Che si guarda attorno, programma il futuro. L'ha fatto a gennaio acquistando Demme, Lobotka, Politano, Rrhamani e Petagna (che potrebbe essere subito girato come contropartita in estate). Lo sta facendo adesso, rinnovando il contratto ai famosi big in scadenza. Su tutti Mertens, poi - forse - Callejon. E Milik? Su questo punto di domanda si inserisce As.

Napoli, Jovic per il dopo Milik?

Il noto quotidiano spagnolo riporta che il Napoli avrebbe già intavolato i primi discorsi con gli agenti di Jovic. Anche perché Fali Ramadani, procuratore del serbo, cura gli interessi di tanti altri azzurri come Koulibaly, Maksimovic, Demme e Malcuit. I rapporti tra le parti sono ottimi, e "se dovesse lasciare il Real Madrid" - scrive As - "Jovic accoglierebbe di buon grado un'avventura alle pendici del Vesuvio".

L'ostacolo maggiore, dunque, è il prezzo. Come detto, Florentino Perez ha rimpolpato le casse dell'Eintracht di 60 milioni (non bruscolini) solo un'estate fa. Il desiderio sarebbe quello di continuare a credere nel ragazzo. Dargli una seconda chance, intanto in questo finale di stagione. Cercare di ripagare l'investimento. Altrimenti tanti saluti: ma solo a due condizioni. Il Real Madrid, stando a quanto riportato, accetterebbe solo una cessione a titolo definitivo secca oppure inserendo una clausola di riacquisto. Due opzioni che non incontrebbero i favori dei partenopei. Comunque, tutto dipende da Milik. Il contratto del polacco scade nel 2021, in estate sarà rinnovo o addio: in caso di cessione, occhio a Luka Jovic.