La mia intervista è legalmente ineccepibile (impugnerà sicuramente la lettera di licenziamento dinanzi a un giudice del lavoro, ndr), arrivata dopo tante domande di chiarimenti interni puntualmente ignorati. Non sapevo fossimo in Corea del Nord! A dicembre hanno chiuso (riferimento a Gazidis, ndr) con Rangnick. Posso augurargli tutto il bene possibile, ma me lo devono dire, merito di essere informato dell'iniziativa

All'indomani del licenziamento per giusta causa, l'ormai ex Chief Football Officier del Milan Zvonimir Boban ha parlato a Il Giornale affrontando diversi argomenti:

