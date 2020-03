Un comunicato ufficiale rivela l'ipotesi per il ritorno degli ottavi di Champions, poi scartata: "I tifosi italiani non potrebbero venire per le direttive date dalle autorità sanitarie".

di Redazione Fox Sports - 08/03/2020 18:28 | aggiornato 08/03/2020 18:34

Le sorti del campionato di Serie A sono sempre più incerte, con un possibile stop al torneo che sarà discusso in una riunione straordinaria martedì. Ma rimangono dubbi anche per la Champions League e le sfide di Juventus, Atalanta e Napoli.

I bianconeri dovranno giocare il ritorno contro il Lione in casa ma questa partita si giocherà sicuramente a porte chiuse se sarà disputata all'Allianz Stadium. Oggi però sono arrivati degli aggiornamenti.

La Federcalcio maltese ha rilasciato un comunicato svelando contatti per giocare in campo neutro il ritorno dell'ottavo di finale fra Juventus e Lione, opzione che però non sarà possibile per via dell'allerta Coronavirus.