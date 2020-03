Il presidente del CONI: "Tutti gli sport di squadra devono andare nella stessa direzione, lavorerò per riuscirci. Le Olimpiadi? Al momento si svolgeranno".

di Redazione Fox Sports - 08/03/2020 22:26 | aggiornato 08/03/2020 22:31

La Serie A va avanti ma non sa fino a quando: i recuperi della 26esima giornata fra domenica e lunedì si giocano a porte chiuse come inizialmente previsto ma martedì ci sarà un Consiglio straordinario per capire se il campionato terminerà.

Di questo ha parlato Giovanni Malagò intervenuto a "Che Tempo che Fa" su Rai2: il presidente del CONI ha usato toni molto duri per descrivere la situazione in cui si trova il mondo del calcio italiano e soprattutto la Serie A.