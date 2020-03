DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

E come una fenice, prima di Juventus-Inter, risorge Douglas Maicon. Uno che ne ha giocati parecchi, di derby d'Italia. Giocati e decisi. A suon di cavalcate, assist e gol. Ne ha segnati due ma è il primo, quello del 16 aprile 2010, ad averlo fatto entrare nella storia di questa partita. Un gol pazzesco - controllo di coscia, sombrero, coscia, destro al volo all'angolino - che il brasiliano ricorda benissimo:

Di fatto fu il gol scudetto, era un momento cruciale. Diciamo che di fronte a un gesto così, anche gli avversari si fermano e dicono "va beh, dai, è andata, non possiamo far nulla".

In questa lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Maicon ha poi parlato del presente. Di Juve-Inter che andrà in scena stasera:

Questo Juve-Inter mi ricorda proprio quella sfida di San Siro di dieci anni fa. Per il momento in cui arriva, è decisiva allo stesso modo. L’Inter ha bisogno di un successo. E io sono convinto che la squadra di Conte possa davvero arrivare a vincere lo scudetto.

A proposito di Conte, Maicon non lo avrebbe disprezzato come tecnico:

La Juve è in crisi?:

Non come si dice. È vero, a Lione non ha fatto bene, ma in Champions l’approccio è diverso e tra l’altro non credo che verranno eliminati. In Italia la Lazio sta facendo un grande campionato, ma ritengo i bianconeri ancora oggi i più forti. E quando giocano a Torino, poi, è difficile strappargli i tre punti.