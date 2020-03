I Blancos perdono in casa dei biancoverdi grazie alla rete dell'ex Barcellona, Tello. I catalani tornano in testa alla classifica.

08/03/2020 23:41 | aggiornato 08/03/2020 23:45

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Una settimana dopo il trionfo nel Clasico contro il Barcellona, il Real Madrid cade in campionato nella sfida in casa del Betis Siviglia perdendo nuovamente la testa della classifica in favore della squadra blaugrana.

Prestazione incolore per i ragazzi di Zidane, che vanno al riposo sull'1-1 grazie al rigore di Benzema nel recupero dopo il vantaggio di Sidnei. Ma all'80esimo arriva la rete dell'ex Barcellona (passato anche nella Fiorentina 4 anni fa) Tello.

L'ex Barça affonda il Real 😮

Tello trascina i Blancos a -2 dalla vetta ⬇#LaLiga è solo su #DAZN pic.twitter.com/3T2tUPHOoy — DAZN Italia (@DAZN_IT) March 8, 2020

Una brutta botta per il Real Madrid che in un colpo solo perde l'entusiasmo accumulato nel Clasico e la fiducia a meno di 10 giorni dalla partita decisiva in casa del Manchester City che vale i quarti di Champions League.