Giocare senza tifosi crea un'atmosfera surreale, si tratta di una situazione paradossale e speriamo finisca presto. Il mio ritorno da ex? Sono un professionista e nella vita ci si deve anche separare. Ora sono all'Inter e voglio rendere felice club e tifosi. Sulle Coppe europee deciderà l'UEFA ma penso si giocherà anche se a porte chiuse. C'è disagio anche per calciatori, preoccupati per le loro famiglie. La situazione è delicata ma noi abbiamo adottato cautela per garantire la sicurezza di tutti.

Sicuramente Beppe Marotta si aspettava un altro tipo di ritorno all'Allianz Stadium dopo il suo passaggio all' Inter arrivato ormai più di un anno fa ma la sfida con la Juventus a porte chiuse fa strano non solo ai tifosi.

