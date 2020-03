L'abbiamo persa dopo il primo gol, abbiamo fatto bene specialmente nel secondo tempo e poi è arrivata la rete di Ramsey che ha cambiato sia la partita che il tabellino. Il futuro del campionato? Siamo tutti essere umani e abbiamo famiglie, normale ci siano preoccupazioni e far finta di niente è difficile come tenere alta la concentrazione. Mi auguro che venga presa la migliore decisione per tutelare tutti. Oggi in classifica la differenza con la Juventus la fanno gli scontri diretti, siamo stati bravi a rimanere nella loro scia. Questa sconfitta ci aiuti a crescere a capire quanto siamo distanti senza buttare nello sconforto. Sapevamo ci fosse un gap e alla fine abbiamo perso le due partite con loro, sicuramente dobbiamo migliorare anche dal punto di vista caratteriale. La Juventus cresce da 8 anni, noi abbiamo iniziato un percorso da 7 mesi e cerchiamo di fare il nostro meglio.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il tecnico nerazzurro commenta la sconfitta nel derby d'Italia: "La differenza in classifica la fanno gli scontri diretti. Il campionato? Spero venga fatta la scelta migliore per tutelare tutti".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK