La Federcalcio internazionale sta pensando di provare una tecnologia che permetta di rilevare il fuorigioco in tempo reale nelle leghe minori.

di Redazione Fox Sports - 08/03/2020 16:22 | aggiornato 08/03/2020 16:27

Come sempre accade, il calcio deve continuamente pensare a come evolversi e uno degli strumenti che più ha cambiato il gioco negli ultimi anni è stato quello della VAR per aiutare gli arbitri durante le direzioni della gara.

Secondo le anticipazioni raccolte dal Corriere dello Sport, la FIFA (e più precisamente il suo reparto sull'avanzamento tecnologico) sta lavorando a un'evoluzione dello strumento che permetterebbe di rilevare in tempo reale il fuorigioco.

Questa innovazione, denominata momentaneamente "VAR Light" è stata discussa durante l'ultimo workshop della Federcalcio internazionale che punta a creare uno strumento che rilevi la linea della difesa più rapidamente possibile togliendo quindi il passaggio della rilevazione nella VAR Room.

La FIFA pensa a un cambiamento: si studia l'introduzione del VAR Light nelle leghe minori

Se questo progetto sarà ultimato, ci saranno delle prove nelle leghe minori che poi darebbero la possibilità alla FIFA di introdurlo nei maggiori campionati d'Europa. Andando a buon fine, la creazione del VAR Light azzererebbe i tempi dei check dopo le reti messe a segno con posizioni dubbie e inoltre eliminerebbe la tendenza di questi anni per i guardalinee di non sbandierare fino ad azione finita che molte volte ha creato confusione per giocatori e tifosi.