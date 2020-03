La Lega Serie A, viste le nuove disposizioni del Governo, ha deciso che oggi non scenderà in campo.

di Redazione Fox Sports - 08/03/2020 09:46 | aggiornato 08/03/2020 09:53

Il basket si ferma. Decisione già presa da altri sport in settimana, come il calcio a 5 (stop fino al 15 marzo e rinvio di tutti gli eventi, tra cui le Final Eight di Coppa Italia, in programma prima del 3 aprile). Ora si accoda anche la Lega Serie A di pallacanestro che, a seguito del nuovo decreto varato dal Governo - che impone il divieto di entrata e uscita dalla Lombardia e da altre 14 province di Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche -, ha deciso di rinviare tutte le partite di questa domenica. Nella giornata di ieri erano andati in scena due anticipi (Trieste-Pistoia e Roma-Sassari), ma oggi non si giocheranno le restanti 6 gare di campionato. Di seguito, ecco il comunicato ufficiale pubblicato questa mattina: