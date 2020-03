Dal KeyBank Center di Buffalo (New York), ultimo show WWE prima di Elimination Chamber 2020, il PPV che precede WrestleMania 36.

di Marco Ercole - 07/03/2020 07:56 | aggiornato 07/03/2020 11:03

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Con SmackDown dal KeyBank Center di Buffalo (New York), va in scena ultimo show WWE prima di Elimination Chamber 2020, il PPV che precede WrestleMania 36.

Per l'occasione ci sarà come ospite speciale il nWo (prossimo all'introduzione nella Hall of Fame classe 2020), che presenzierà una nuova puntata del talk show A Moment of Bliss, condotto come sempre dalla meravigliosa Alexa Bliss.

Già annunciato per questa sera anche un nuovo episodio della Firefly Fun House con Bray Wyatt che avrà qualcosa da dire a John Cena, dopo che il 16 volte campione del mondo ha accettato la sfida della settimana scorsa di The Fiend.

WWE SmackDown, 6 marzo 2020

E ancora in programma un Gauntlet Match tra i 6 Tag Team che si affronteranno nell'Elimination Chamber Match, per stabilire chi farà il suo ingresso per ultimo nella contesa.

Questo e molto altro come sempre qui, su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it dove potrete trovare WWE News e Highlights dello show.

Braun Strowman e il nWo Too Sweet a SmackDown

Dopo che Sami Zayn, Shinsuke Nakamura e Cesaro hanno interrotto l'apparizione a "A Moment of Bliss" del nWo, The Monster Among Men si precipita per aiutare i prossimi WWE Hall of Famers.

Naomi e Lacey Evans vs Bayley e Sasha Banks

The Glow e The Sassy Southern Belle affrontano la campionessa di SmackDown e The Boss in un rematch della scorsa settimana.

Bayley e Sasha Banks dichiarano la fine della Women's Evolution

Dopo essersi sbarazzate di altre due concorrenti del brand blu, la campionessa di SmackDown e The Boss proclamano l'inizio della "Role Model’s Era of Dominance”.

Sheamus vs Apollo Crews

Apollo Crews tenta di fermare la rinascita del The Celtic Warrior.

Daniel Bryan sfida Drew Gulak a Elimination Chamber

Con una manciata di allievi di Drew Gulak incapaci di battere l'ex campione della WWE, Daniel Bryan sfida direttamente l'insegnante a salire sul ring contro di lui a Elimination Chamber.

Carmella e Dana Brooke vs Fire & Desire

Mandy Rose sembra portare il successo romantico del suo San Valentino e festeggiarlo con una vittoria sul ring con Sonya Deville contro Carmella e Dana Brooke.

Bray Wyatt manda un messaggio a John Cena

Con le sue prime parole da quando ha perso l'Universal Championship, Bray Wyatt si rivolge al 16 volte campione del mondo dalla Firefly Fun House.

Elias suona per King Corbin

Mentre King Corbin tenta di esporre i suoi piani per WrestleMania, Elias strimpella la sua chitarra e fornisce il proprio commento sul dolore reale di SmackDown.

Mandy Rose respinge le sentite scuse di Otis

Otis cerca di spiegare la confusione di San Valentino e Mandy Rose condivide il suo lato della storia.

Tag Team Gauntlet Match

The Miz & John Morrison, The Usos, The New Day, Heavy Machinery, Lucha House Party e Dolph Ziggler e Robert Roode si battono per il diritto di entrare per l'ultimi nell'Elimination Chamber Match.