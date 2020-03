Tutto quello che c'è da sapere sul ppv della notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo al Wells Fargo Center di Philadelphia (Pennsylvania).

di Marco Ercole - 07/03/2020 10:07 | aggiornato 07/03/2020 12:12

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, al Wells Fargo Center di Philadelphia (Pennsylvania), andrà in onda Elimination Chamber 2020, la decima edizione di questo PPV di wrestling prodotto dalla WWE, che prende nome dall'omonimo match, uno dei più violenti in assoluto di questo sport-entertainment.

Un incontro in cui i partecipanti lottano all'interno di una gabbia circolare di 16 tonnellate, composta circa 2000 catene e al cui interno sono piazzate quattro celle di plexiglas in cui vengono rinchiusi altrettanti atleti (o coppie in caso di Tag Team Match), che entreranno in azione uno dopo l'altro e con intervalli regolari, aggiungendosi così agli altri due (generalmente) che inizieranno invece la sfida dall'inizio sul ring.

Elimination Chamber 2020, presentazione e pronostici

In questa edizione di Elimination Chamber 2020, ci saranno due di questi match, uno con in palio i titoli di coppia di SmackDown attualmente detenuti da The Miz e John Morrison, l'altro al femminile, che invece permetterà a una tra Asuka, Liv Morgan, Natalya, Ruby Riott, Sarah Logan e Shayna Baszler di diventare la prima sfidante di Becky Lynch a WrestleMania 36.

WWE WWE, il main event di Elimination Chamber 2020

Quando e dove vedere il pay-per-view?

Elimination Chamber 2020 potrà essere visto in Italia nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo su Sky Prima Fila (con commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa), a partire da mezzanotte, oppure, in lingua originale, sul WWE Network, che consentirà di vedere anche il Kickoff dello show a partire dalle 23.

Per chi volesse vedere il pre-show in modo totalmente gratuito, sarà sufficiente collegarsi a partire dalle 23 di domenica 8 marzo sulla diretta scritta qui su FOXSports.it, dove potrete trovare anche aggiornamenti continui in tempo reale, oltre foto originali e highlights della WWE.

Tutti gli incontri dello show

Ecco qui di seguito tutti gli incontri dello show, con possibilità di inserire i vostri pronostici.

Asuka vs Liv Morgan vs Natalya vs Ruby Riott vs Sarah Logan vs Shayna Baszler (NXT)

Elimination Chamber match per determinare la contendente n°1 al WWE Raw Women's Championship a WrestleMania 36

Asuka vs Liv Morgan vs Natalya vs Ruby Riott vs Sarah Logan vs Shayna Baszler (NXT)

Elimination Chamber match per determinare la contendente n°1 al WWE Raw Women's Championship a WrestleMania 36



Braun Strowman (c) vs Cesaro, Sami Zayn e Shinsuke Nakamura

3-on-1 Handicap match per il WWE Intercontinental Championship

Braun Strowman (c) vs Cesaro, Sami Zayn e Shinsuke Nakamura

3-on-1 Handicap match per il WWE Intercontinental Championship



The Street Profits (Angelo Dawkins e Montez Ford) (c) vs Murphy e Seth Rollins

Tag Team match per il WWE Raw Tag Team Championship

The Street Profits (Angelo Dawkins e Montez Ford) (c) vs Murphy e Seth Rollins

Tag Team match per il WWE Raw Tag Team Championship



John Morrison e The Miz (c) vs Dolph Ziggler e Robert Roode vs Heavy Machinery vs Lucha House Party vs The New Day vs The Usos

Elimination Chamber match per il WWE SmackDown Tag Team Championship

John Morrison e The Miz (c) vs Dolph Ziggler e Robert Roode vs Heavy Machinery vs Lucha House Party vs The New Day vs The Usos

Elimination Chamber match per il WWE SmackDown Tag Team Championship



AJ Styles vs Aleister Black

No Disqualification match

AJ Styles vs Aleister Black

No Disqualification match



Daniel Bryan vs Drew Gulak

Single match

Daniel Bryan vs Drew Gulak

Single match



Andrade (c) vs Humberto Carrillo

Single match per il WWE United States Championship