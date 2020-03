Incredibile trovata del calciatore nel campionato turco: decide di mangiare un bigliettino per evitare che lo leggano gli avversari.

07/03/2020

Sicuramente doveva esserci scritto qualcosa di fondamentale per le sorti del match. In Super Lig turca, il centrocampista del Trabzonspor Badou Ndiaye ha escogitato uno stratagemma semplice, ma anche molto curioso per preservare le indicazioni tattiche fornite dal suo allenatore. Nel match in casa del Gaziantep FK valido per la 25^ giornata, il calciatore ha ingerito il foglietto con le strategie adottate dalla panchina per il prosieguo della partita.

Un'idea che, di fatto, ha colto di sorpresa tutti i calciatori in campo, compresi i suoi compagni di squadra. Su tutti Philip Novak, che ha ricevuto il messaggio scritto dal tecnico Huseyin Cimsir. Il difensore ceco, infatti, ha passato il piccolo pezzo di carta a Ndiaye che, una volta letto, ha deciso di non accartocciarlo per metterlo nei pantaloncini o gettarlo in campo, ma di mangiarlo letteralmente.

L'idea è probabilmente nata dai tanti precedenti, anche simpatici, in cui gli avversari si avvicinavano a chi stava leggendo le indicazioni e sbirciavano alle spalle o proprio al fianco dei malcapitati. In questo modo, Ndiaye ha deciso di risolvere il problema alla radice ed evitare che i calciatori del Gaziantep raccogliessero il prezioso bigliettino.

Trabzonspor, Ndiaye mangia il foglietto con le indicazioni tattiche

Nonostante la trovata ingegnosa di Ndiaye, il Trabzonspor non è riuscito a centrare il successo sul campo del Gaziantep. Momentaneo vantaggio firmato da Ekuban a metà del primo tempo, poi il pareggio dei padroni di casa con Kayode ad inizio ripresa. Indubbiamente 2 punti persi per la squadra del centrocampista senegalese, che perde contatto dalla vetta occupata dal Basaksehir e scivola a -3 dal primo posto.

In attesa di tornare in campo per una Super Lig ancora apertissima, i social si sono già scatenati e il video di Ndiaye che mangia il foglietto con le indicazioni tattiche è già diventato virale. Un esempio estremo di dedizione alla causa, al punto da evitare in tutti i modi che gli avversari scoprano le tattiche del Trabzonspor, ma anche un momento divertente durante la partita.