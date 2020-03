L'ex giocatore granata ha raccontato il periodo difficile che ha vissuto nei primi mesi del 2019/20.

di Redazione Fox Sports - 07/03/2020 14:55 | aggiornato 07/03/2020 15:01

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Eliminazione ai preliminari di Europa League e dissidi interni. L'annata del Torino, dopo lo splendido 7° posto collezionato nella scorsa Serie A, non prometteva rose e fiori già ad agosto. C'era aria stantia. Il ciclo Mazzarri volgeva al termine e il mercato non aveva portato novità. Tra i casi spinosi (oltre a quello famoso di Nkoulou, per esempio) si registrava anche quello di Vittorio Parigini.

Attaccante esterno, all'occorrenza centrocampista. Un tuttofare che cresciuto nel vivaio dei granata e spedito fuori rosa all'inizio di questa stagione. Poi il passaggio al Genoa, e via (senza mai giocare) in prestito alla Cremonese. Due avventure non proprio fortunatissime, arrivate dopo il brutto periodo trascorso con la maglia del "suo" Torino.

Torino, Parigini: "Piangevo dopo gli allenamenti"

Tutta colpa del mancato rinnovo di contratto. Senza quello, e quindi la possibilità di monetizzare al massimo la sua cessione, Parigini è stato messo fuori rosa. Il giocatore dei grigiorossi si è sfogato in un'intervista rilasciata a Tuttosport: