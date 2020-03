La Serie A riparte ufficialmente domani ma con le partite a porte chiuse. Il Milan quindi riprenderà a giocare allo stadio San Siro contro il Genoa ma senza i suoi tifosi a sostenere la squadra di Pioli dagli spalti.

Proprio l'allenatore rossonero oggi ha parlato alla vigilia della sfida contro i liguri ma non in conferenza stampa: il tecnico ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milan TV presentando la partita e parlando del suo futuro.

Non avremo i tifosi allo stadio ma saranno davanti alla tv e sentiremo il loro sostegno, per questo vogliamo regalargli momenti di svago e felicità in un momento difficile. Abbiamo fatto la rifinitura a San Siro per capire come giocheremo domani, non sia un alibi però: siamo di fronte a un'emergenza e serve essere concentrati. La mia posizione? Sento da sempre il sostegno del club, in allenamento lavoriamo bene e i giocatori sanno quanto sia importante la partita col Genoa. Ibrahimovic? Allenarlo è stimolante, ha ancora fame di vittorie. Il mercato a gennaio ci ha migliorati con giocatori di livello come Begovic e Kjaer.