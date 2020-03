DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

L'Italia continua a dover gestire il problema legato al Coronavirus e il campionato di Serie A ripartirà ufficialmente domani ma con tutte le partite in programma che si disputeranno a porte chiuse come da disposizione governativa.

C'è però da considerare anche l'ipotesi di un possibile contagio di un calciatore di Serie A e oggi è arrivato il commento da parte di Gabriele Gravina a questo scenario che nessuno spera di vedere parlando a Dribbling.

Bisogna essere realisti, il rischio c'è e in caso adotteremo tutti i provvedimenti necessari per tutelare gli atleti. Non possiamo escludere la sospensione del campionato né azzardare altre ipotesi visto che non possiamo prevedere nulla. Le amichevoli della Nazionale contro Germania e Inghilterra? A Norimberga chiedono il rinvio, in Inghilterra spero si possa giocare a porte chiuse. Le partite senza tifosi sono sicuramente monche ma siamo venuti incontro alle esigenze degli italiani.