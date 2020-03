La valutazione dell'inglese si è impennata dopo le ottime prestazioni in giallorosso.

di Redazione Fox Sports - 07/03/2020 11:24 | aggiornato 07/03/2020 11:31

Chris Smalling a Roma sta bene. Nella Capitale ha ritrovato smalto e fiducia, è rinato dopo le ultime stagioni in chiaroscuro a Manchester. Dove non ha mai convinto fino in fondo, società e tifosi. Felici del suo (temporaneo) addio come lo sono i romanisti di averlo in squadra, magari anche per il futuro. United permettendo.

Perché, come riporta il Corriere dello Sport, ora i Red Devils sparano alto. Alzano l'asticella. Che lievita come il valore del cartellino di Smalling: in estate sarebbe andato via per 17 milioni, oggi ne costa almeno 29. Avrebbe dovuto aspettarselo, la Roma, forse un po' ingenua nel non aver aggiunto un diritto di opzione alla formula con la quale si è accaparrata l'inglese.

Roma, si complica il "nuovo" acquisto di Smalling

Eppure Petrachi ci aveva provato a inserire una clausola per il riscatto. Un tentativo-lampo prima di chiudere la trattativa nel più agevole dei modi, strappando Smalling allo United con un prestito secco e "ne riparleremo a giugno". Già, a saperlo prima. I giallorossi dovranno muoversi provandole tutte, Fonseca ritiene il suo numero 6 un pilastro della Roma che verrà. Presente e futuro.

A 30 anni, l'inglese si sta prendendo una rivincita dopo l'altra. Da scartato e desiderato, Smalling è finito sulla lista dell'Inghilterra per Euro 2020 e di Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico dei Red Devils, dopo averlo lasciato andare con noncuranza, ora gli spedisce messaggi d'affetto. Neanche troppo in codice. Lo rivorrebbe alla base per la prossima stagione, in lui vede una luce diversa. Merito di Roma e della Roma, che però ora riflette. Proverà a trattare. Quei 29 milioni di cartellino rischiano di tradursi nella parola fine all'avventura capitolina del ragazzone di Greenwich.