Ringraziamo Boban per quanto fatto in questi mesi, ora ci concentriamo sulle prossime partite: Pioli e il suo staff stanno lavorando bene e la squadra migliora.

Il Milan ha comunicato a Boban la risoluzione del suo contratto da Chief Football Officer, il club gli augura il meglio per il suo futuro e conferma la fiducia in Pioli per il resto della stagione.

