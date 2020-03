Sono felice per lui e per il suo ottimo inizio, prima di arrivare qui mi ha chiesto di Manchester e io gli ho detto quello che mi sembrava giusto dire. Si tratta di un grande club e lui sta andando bene. Non sono sorpreso e lui è un buon amico ma non voglio vinca il derby di domenica, ovviamente voglio batterlo.

Il giocatore agli ordini di Guardiola ha parlato a Sport360 rivelando un retroscena sull'operazione che ha portato Bruno Fernandes al Manchester United , spiegando che lui ha dato il suo assenso all'approdo in Premier League per il compagni di Nazionale.

Ma l'arrivo del portoghese potrebbe essersi concretizzato non soltanto per la bravura della dirigenza dei Red Devils ma anche grazie a un piccolo aiuto di un "rivale": il connazionale Bernardo Silva, del Manchester City.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK