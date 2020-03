Il Liverpool riprende la sua marcia in campionato dopo le due sconfitte contro Watford e Chelsea fra Premier League e FA Cup: i capolisti hanno battuto in rimonta un ottimo Bournemouth grazie alle reti di Salah e Mané.

La prestazione dei campioni d'Europa però non è stata brillante come al solito, con gli ospiti andati in vantaggio poco prima del decimo minuto grazie alla rete di Wilson. Viziata però secondo Klopp da un fallo su Gomez.

Al momento della rete di Mané nel primo tempo che ha riportato avanti il Liverpool, l'allenatore dei Reds ha sfogato tutta quanta la sua rabbia direttamente in faccia al guardalinee che passava lì vicino.

Una celebrazione polemica che è stata seguita dalle dichiarazioni nel post partita da parte del tedesco: Klopp ha ribadito che secondo lui il gol subito dalla sua squadra fosse chiaramente irregolare e da annullare.

La squadra ha fatto bene dopo un brutto inizio ma gol come quello di Wilson non possono aiutare, il gol è viziato da un fallo al 100%. Non so come sia possibile che l'arbitro non abbia rivisto l'azione, forse in Inghilterra è permesso sbracciare in questo modo.