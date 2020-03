Dall'Inghilterra sono sicuri che i bianconeri faranno la loro mossa per accaparrarsi il tecnico del Real Madrid.

di Redazione Fox Sports - 07/03/2020 07:51 | aggiornato 07/03/2020 07:56

Fuori Sarri, dentro Zidane. È questo, in pillole, lo scenario descritto dal Daily Mail per la prossima estate in casa Juventus. Un cambio in panchina che avrebbe del clamoroso. E che certificherebbe il fallimento del "rinnovamento di mentalità" dipinto in estate: la Juve non vuole solo vincere, ma anche giocare bene. Questo si diceva.

Arrivati a marzo, però, la squadra di Sarri si è rivelata più Allegriana che altro. Qualche sprazzo di buon calcio, tante individualità, CR7 dipendenza. Le cose non sono - ancora - cambiate. L'ex Napoli chiede tempo, la sua non è una filosofia semplice da assimilare. Specie quando si tratta di avere a che fare con grandi campioni come quelli di cui è ricca la Juventus. Ma Agnelli non è convinto, così come l'ambiente. E per questo si starebbe già guardando intorno.

Dall'Inghilterra: "Juventus su Zidane"

Come riporta il tabloid inglese, il patron bianconero avrebbe pronta l'offerta per riportare Zizou a Torino. Quasi 20 anni dopo. Secondo il Daily Mail, infatti, la Juventus vorrebbe approfittare delle spaccature evidenti nel rapporto tra Zidane e Florentino Perez per tentare il tecnico francese con un ingaggio da 7 milioni all'anno di sterline (circa 8 milioni di euro).

L'ex centrocampista, dice anche Mundo Deportivo, non avrebbe gradito il mancato arrivo di Pogba (sia in estate che a gennaio). E sarebbe stanco delle voci su un suo possibile e imminente esonero. In Spagna, da tempo, si fa il nome di Mauricio Pochettino come suo possibile erede a partire dal prossimo anno. Anche perché il suo contratto, in scadenza nel 2022, non presenterebbe alcuna penale in caso di addio anticipato. Ecco quindi che Zidane e la Juventus potrebbero cogliere la palla al balzo e rincotrarsi. Sarebbe un ritorno allo "stile Allegri".