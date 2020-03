DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Alla vigilia della sfida fra Juventus e Inter, uno dei derby d'Italia più surreali mai giocati vista la mancanza di pubblico dovuta all'emergenza Coronavirus, sono arrivate le dichiarazioni di Maurizio Sarri sulla sfida ai nerazzurri.

Il tecnico ha parlato ai microfoni di Juventus TV dato che non si è tenuta la classica conferenza stampa e parlando dell'incontro al vertice dell'Allianz Stadium ha spiegato le insidie che la squadra di Conte potrà portare.

Tatticamente sarà difficile per come l'Inter gioca, vorremo fare possesso palla nella loro metà campo in quella che è sicuramente la partita più prestigiosa del campionato per blasone e classifica. Ci stiamo allenando con qualità e recuperiamo giocatori, questo è un bene. Le 1000 presenze di Ronaldo sono un grande traguardo, lui si esalta in gare così: quella con l'Inter sarà una partita più importante del solito.